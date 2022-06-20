На Сумщині судитимуть палія, який кинув коктейль молотова в авто знайомого

Як раніше повідомлялося, зловмисник, бажаючи помститися, влучив запаленою пляшкою з легкозаймистою речовиною у машину свого знайомого. Однак залишитися невикритим йому не вдалося.
Наразі слідчі поліції завершили досудове розслідування по кримінальному провадженню та скерували обвинувальний акт до суду.
Тепер правопорушник згідно ч. 2 ст. 194 «Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом» Кримінального кодексу України постане перед судом.
Поліція Сумщини
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