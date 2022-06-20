На Сумщині судитимуть палія, який кинув коктейль молотова в авто знайомого Слідчими Охтирського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Охтирської окружної прокуратури було скеровано до суду обвинувальний акт відносно 21-річного чоловіка, який обвинувачується у знищенні чужого майна шляхом підпалу.

Як раніше повідомлялося, зловмисник, бажаючи помститися, влучив запаленою пляшкою з легкозаймистою речовиною у машину свого знайомого. Однак залишитися невикритим йому не вдалося.

Наразі слідчі поліції завершили досудове розслідування по кримінальному провадженню та скерували обвинувальний акт до суду.

Тепер правопорушник згідно ч. 2 ст. 194 «Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом» Кримінального кодексу України постане перед судом.

Поліція Сумщини