У Лебедині відкрили міжнародну виставку мейларту до ювілею Давида Бурлюка Сьогодні, 21 липня, у день 140-річного ювілею відомого українсько-американського художника-футуриста та одного із головних діячів українського авангарду Давида Бурлюка (1882–1967), в Лебединському міському художньому музеї імені Б.К.Руднєва представили Міжнародну виставку mail-art “Futurism: 140-th Anniversary of the Artist David Burliuk”.

Mail–art ― вид образотворчого мистецтва, що застосовує поштові матеріали (марки, конверти, листівки), як засіб візуалізації творчості. З’явився mail-art у США наприкінці 1960-х років. В Європі та світі mail-art отримав поширення в 1970-х роках, в Україні – з 2014 року.

Міжнародна виставка mail-art стала продовженням проєкту “Futurism: 140-th Anniversary of the Artist David Burliuk”, що ініційований на початку січня 2022 року Лебединським художнім музеєм спільно з Сумською мережею арт-локацій (куратор – художник Костянтин Аленінський), й має на меті – відродити мистецьку переписку, яку вів Давид Бурлюк з усім світом, де його адресатами були художники, діячі культури та мистецтва. Реалізується проєкт за підтримки партнерів – письменника, журналіста та історика мистецтва Євгена Деменка (Прага, Чехія) та засновника українського музею mail-art Любомира Тимківа (Львів, Україна).

Це перша міжнародна виставка в історії Лебединського художнього музею та перша виставка mail-art на Сумщині. Її особливість ще в тому, що відкривається вона під час війни, ставши тією краплею позитиву в цей бурхливий, по-справжньому «бурлючий» рік. Організатори також висловили сподівання, що виставка додасть гостям виставки того оптимізму, з яким сам Бурлюк йшов по життю, знаходячи місце для творчості, навіть під Першої й Другої світової війни та революції.

Ще одним сюрпризом виставки стала участь, хоча і опосередковано, але самого Давида Бурлюка. Так, в експозиції виставки знаходяться дві поштові листівки, відправлені у 1961 році Давидом Бурлюком чеському художнику Вацлаву Фіалі (чоловік молодшої сестри Давида Бурлюка – Маріанни). Листівки до музею, в рамках проєкту, надіслав Євген Деменок.

Загалом, учасниками Міжнародного виставкового mail-art проєкту "Futurism: 140-th Anniversary of the Artist David Burliuk" стали 100 сучасних художників із 64 міст та 30 країни світу. Вони надіслали до Лебединського художнього музею 109 творчих пакетів, у яких були 184 роботи, виконані у різній техніці та в різних жанрах мистецтва.

Зокрема, на виставці представлені роботи художників із: США (19), Італії (18), України (12), Португалії (5), Румунії (5), Туреччини (5), Канади (4), Іспанії (4), Японії (3), Бельгії (3), Аргентини (2), Франції (2), Німеччини (2), Великобританії (2), Естонії (2), Угорщини (2), а також із Сінгапуру (1), Уругваю (1), Австрії (1), Хорватії (1), Чехії (1), Білорусі (1), Греції (1), Словаччини (1), Польщі (1), Швеції (1) та інших країн.

Із надісланих 184 робіт, 100 – увійшли до експозиції виставки.

- Проект «Futurism: 140-th Anniversary of the Artist David Burliuk» - це виставка про нову ідентичність, модернізоване традиційне мистецтво, а також ретроспектива останніх років дослідження творчості Давида Бурлюка та популяризації мистецької локації – «Урочище Бурлюк», яке знаходиться на території вже неіснуючого хутора Семиротівка – місця народження Давида Бурлюка, - говорить Костянтин Аленінський. - Ми винаходимо, перезавантажуємо, переглядаємо, використовуємо нові форми і символи, автентичність та неофолк, робимо оновлення в контексті сучасного світового мистецтва, в синтезі мистецької історії. Цією виставкою, яку по праву можна назвати футуристичною, завдяки незвичному для сучасного глядача формату, ми хотіли показати позитивну зміну та розвиток мистецьких форм, що поєдналася з назвою виставки, - наголошує Костянтин.

Першим своїми враженнями від виставки поділився голова Сумської обласної адміністрації Дмитро Живицький, що подякував за проведену роботу організаторам та учасникам виставки, яка є важливою подією в культурному житті Сумської області, і стала прекрасним подарунком усім цінителям мистецтва.

«Виставка надає можливість нам не тільки побачити мистецтво талановитих людей із різних країн світу, а й знов згадати та переосмислити, вже на тлі викликів сьогодення, сторінки нашої історії та виклики, завдяки яким з'явилося мистецтво футуристів. Ми бачимо живі почуття та емоції людей, крізь картини та твори мистецтва, які вони створюють. Місія творчих особистостей – об’єднувати людей через живопис, поезію, музику, знаходити виразні образи, творчу мову, зрозумілі та близькі кожному з нас», – зазначив Дмитро Живицький.

На згадку про перебування у Лебединському художньому музеї, Дмитро Олексійович також передав у дар музею – презентаційну книгу «Сумщина – край, що надихає», а також інші подарунки.

Поділилися своїми враженнями й інші гості вернісажу, зокрема, заступник голови Сумської обладміністрації Олег Коваль, заступник лебединського міського голови Олена Кірєєва, меценати музею - керівник ТОВ «Крук» Валерій Чалий та засновник сімейного підприємства «Бук» Сергій Буката (подарував «Портрет Марусі» - дружини Давида Бурлюка, виготовлений лазером), та інші почесні гості відзначивши, що інтерес до творчості Бурлюка в світі постійно зростає, і лебединцям слід навчитися отримувати зиск від цієї тенденції, пропагуючи не лише мистецтво, але й туризм та саму громаду.

Яскравим доповненням до експозиції виставки стала поезія Давида Бурлюка у виконанні начальника відділу культури і туризму Світлани Циханської та представника Сумського клубу мандрівників Світлани Воронянської, яка передала музею книгу Олександра Вертіля «Поети брати Бурлюки».

Доповнили ж атмосферу вернісажу - музичні вітання від викладача Лебединської дитячої школи мистецтв Юрія Радькова, який виконав на фортепіано музичні композиції Скота Джопліна «Регтайм» та Мирослава Скорика «Мелодія».

Щодо самої виставки mail-art “Futurism: 140-th Anniversary of the Artist David Burliuk”, то в умовах військового часу, відвідати її буде не так просто. Зробити це можна буде за попереднім записом через фейсбук сторінку музею, сайт музею або за телефоном 2-18-81. Триватиме виставка до 31 грудня 2022 року, або до моменту відновлення роботи українських музеїв. Тож, виставка стане першою, із якою зможуть познайомитися усі бажаючі… Одночасно з цим, Міжнародна виставка mail-art буде широко транслюватися в онлайн-просторі за допомогою засобів електронної комунікації.

Андрій Гєльмінтінов, директор ЛМХМ