У серпні майже всім сумчанам вимкнуть гарячу воду ТОВ «Сумитеплоенерго» інформує про проведення в серпня гідравлічних випробувань підвищеним тиском магістральних (16 атмосфер) та розподільчих (12 атмосфер) теплових мереж.

З 1 по 22 серпня підприємство проводитиме гідравлічні випробування технологічного обладнання ТЕЦ і теплових мереж по магістралях № 1, № 3, № 4, № 5, № 7, № 2 у районі пр-ту М. Лушпи, пр-ту Шевченка, вул. Героїв Крут, вул. Інтернаціоналістів, вул. Івана Сірка, вул. Харківська, вул. Прокоф’єва, вул. С. Табали(Севєра) вул. СКД, вул. Троїцька, вул. Привокзальна, вул. Супруна, вул. Новомістенська, пров. Лікаря Зіновія Красовицького, вул. Воскресенська, вул. Г. Кондратьєва, вул. Петропавлівська, майдан Незалежності, вул. Покровська, вул. Шишкарівська, вул. 2-а Залізнична, вул. Горького, вул. Нижньосироватській, вул. Охтирська, вул. Серпнева, вул. Миру, вул. Римського-Корсакова, вул. Марко Вовчок.

У цей же період відповідні роботи відбуватимуться і на розподільчих теплових мережах та обладнанні котелень у районі вул. Білопільський шлях, вул. Г. Кондратьєва, вул. Роменська, вул. Декабристів, вул. Нахімова, вул. Санаторна та с. Піщане по вул. Кооперативна.

На період проведення гідравлічних випробувань гаряче водопостачання буде припинено.

ТОВ «Сумитеплоенерго» перепрошує за тимчасові незручності.

СМР