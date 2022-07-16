Сильний вітер у Сумах повалив кілька дерев За інформацією департаменту інфраструктури міста, сильний вітер і злива, що спостерігалися в Сумах у середу, 20 липня, призвели до пошкодження кількох дерев.

На пр-ті Шевченка впав каштан, на вул. Героїчна – тополя. Окрім цього, на вул. Металургів розкололися верба та каштан. Комунальники виконують роботи по їх прибиранню. СМР