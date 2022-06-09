Хто сьогодні в Сумах без води

Йдеться про будинки за адресами:
Працівники відділу «Служба 15-80» тримають питання на контролі та проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням.
Відділ «Служба 15-80» повідомляє про регламентні та ремонтні роботи на внутрішньобудинкових мережах, які вимагають відключення води....
КП "Міськводоканал" звітує про завершення робіт на водозаборах....
Про зупинення роботи Лучанського водозабору повідомляє Сумський міськводоканал....
Відділ «Служба 15-80» повідомляє про регламентні та ремонтні роботи на внутрішньобудинкових мережах, які вимагають відключення води у будинках....
Відділ «Служба 15-80» повідомляє про регламентні та ремонтні роботи на внутрішньобудинкових мережах, які вимагають відключення води....