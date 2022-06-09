Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:28200

Хто сьогодні в Сумах без води

Відділ «Служба 15-80» повідомляє про регламентні та ремонтні роботи на внутрішньобудинкових мережах, які вимагають відключення води.

Йдеться про будинки за адресами:

  • вул. С. Табали, 30 (заміна корінного крана гарячої води в квартирі);
  • вул. Харківська, 40/1 (заміна стояка холодної води в квартирі);
  • вул. Холодногірська, 45 (заміна корінного крана холодної води в квартирі);
  • вул. Люблінська, 5; вул. Петропавлівська, 96 (встановлення лічильника холодної води в квартирі);
  • вул. Котляревського, 1/1; вул. Р. Атаманюка, 33 (заміна корінного крана гарячої та холодної води в квартирі);
  • пр-т Курський, 33 ( заміна стояків холодної та гарячої води в квартирі);
  • вул. Кондратьєва, 132 (заміна труб холодної води в квартирі).

Працівники відділу «Служба 15-80» тримають питання на контролі та проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням.

Экономика Відключення води
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Хто сьогодні в Сумах буде без води
07.07.2022 09:51

Хто сьогодні в Сумах буде без води

Відділ «Служба 15-80» повідомляє про регламентні та ремонтні роботи на внутрішньобудинкових мережах, які вимагають відключення води....

У Сумах відновлюють водопостачання - аварійні роботи на водозаборах завершено
28.06.2022 19:04

У Сумах відновлюють водопостачання - аварійні роботи на водозаборах завершено

КП "Міськводоканал" звітує про завершення робіт на водозаборах....

Сьогодні частина Сум залишиться без водопостачання (оновлено)
27.06.2022 08:47

Сьогодні частина Сум залишиться без водопостачання (оновлено)

Про зупинення роботи Лучанського водозабору повідомляє Сумський міськводоканал....

У кого сьогодні відключено воду
14.06.2022 09:35

У кого сьогодні відключено воду

Відділ «Служба 15-80» повідомляє про регламентні та ремонтні роботи на внутрішньобудинкових мережах, які вимагають відключення води у будинках....

У кого сьогодні в Сумах відключено воду?
09.06.2022 10:36

У кого сьогодні в Сумах відключено воду?

Відділ «Служба 15-80» повідомляє про регламентні та ремонтні роботи на внутрішньобудинкових мережах, які вимагають відключення води....

view counter

Статьи

Як шукачам роботи не потрапити у павутину обману?
Вчера 12:19
В Україні запустили платформу «Культурний простір»
Вчера 08:15
Мешканці Капустинців на Сумщині виступили проти закриття школи у своєму селі
09.07.2022 09:45
Тонкости выбора женского костюма на любой случай
08.07.2022 12:59
В Україні стартували проєкти для розвитку підприємництва
08.07.2022 12:16
«Працював і як журналіст, і як волонтер-рятувальник», — спецкор Суспільне Суми в Охтирці
07.07.2022 18:03
«Помстимося за кожне життя!» Гвардієць із Сум розповів про бої за Рубіжне та його околиці
07.07.2022 17:56
Андрій Букін: "Це історична війна за виживання українського етносу"
07.07.2022 09:37
Какие вечерние платья сейчас в моде
06.07.2022 18:23
Мікрогранти на створення або розвиток власної справи
06.07.2022 12:32
Мер Сум розповів про підготовку до опалювального сезону та скорочення штату чиновників міста
05.07.2022 19:55
Подбайте про дрова заздалегідь!
05.07.2022 16:39
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Банші (Джон Кейєс, 2022)
Банші (Джон Кейєс, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.30
Чорний телефон (Скотт Дерріксон, 2021)
Чорний телефон (Скотт Дерріксон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.15
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Кино Планета Кіно
14.45; 18.00
Скажені сусіди (Олег Борщевський, 2022)
Скажені сусіди (Олег Борщевський, 2022)
Кино Планета Кіно
14.00; 19.00
Елвіс (Баз Лурманн, 2022)
Елвіс (Баз Лурманн, 2022)
Кино Планета Кіно
16.00
Посіпаки: Становлення лиходія (Кайл Балда, Бред Еблесон, 2022)
Посіпаки: Становлення лиходія (Кайл Балда, Бред Еблесон, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.30; 13.10; 14.10; 15.00; 16.50; 18.45

Фото

18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.