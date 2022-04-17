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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Війська рф обстріляли Глухівщину: на місці працює поліція

Вчора окупанти здійснили обстріл із РСЗВ «Град» околиці села Соснівка Шосткинського району.

Загалом нараховано 20 приходів. Жертв, постраждалих, а також пошкоджень інфраструктури немає.

На місці працює поліція, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни».

Відділ комунікації поліції Сумської області

Право Артобстріл
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