Війська рф обстріляли Глухівщину: на місці працює поліція

Загалом нараховано 20 приходів. Жертв, постраждалих, а також пошкоджень інфраструктури немає.
На місці працює поліція, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни».
Відділ комунікації поліції Сумської області
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