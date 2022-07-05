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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 22:1981

Сьогодні вдень на Сумщині було тихо

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Сумщина

Сьогодні, 11 липня, у нас в області було тихо

 

Нагадаємо: зранку ворог обстрілював Шалигінську громаду.

Общество
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