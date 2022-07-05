Минулого тижня від COVID-19 померла мешканка Шостки

Станом на 8 липня у поточному місяці захворіло 2 особи, у червні – 19 осіб, у травні – 33 особи, у квітні – 42 особи, у березні – 312, у лютому – 2582; у січні – 1323.

Минулого тижня від COVID–19 померла 1 мешканка Шостки, жінка літнього віку.

За тиждень закладами охорони здоров’я використано швидких тестів – 56, позитивних результатів – 1; до вірусологічної лабораторії ДУ «Сумський ОЦКПХ МОЗ» доставлено 7 зразків біоматеріалу з Шосткинської ЦРЛ, позитивних методом ПЛР немає.