Жителі Сумщини, які прихистили у своїх домівках переселенців, отримують компенсацію від держави та міжнародних організацій Про це повідомив заступник керівника Сумської обласної військової адміністрації Олег КОВАЛЬ за результатами наради щодо проблемних питань ВПО під головуванням Віце-прем’єр-міністра України – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини ВЕРЕЩУК та за участі міжнародних та національних міжурядових організацій.

За його словами, з початку ведення воєнного стану до Сумської області переїхали з інших регіонів майже 9 тис. осіб. Внутрішньо переміщені особи поживають у приватних будинках своїх родичів, винаймають житло. Потребу у житлі, за наданою інформацією органів соціального захисту населення райдержадміністрацій та міських рад, вказали 375 осіб.

«У квітні уряд на Сумську область виділив маже 78 тис. гривень для компенсації за тимчасове розміщення ВПО, які приїхали в нашу область у період воєнного стану. Відшкодування за березень отримали 133 особи із 7 громад області, яких прихистили 570 осіб, − розповів Олег Коваль. − У квітні за даною програмою 908 громадян, які прихистили 2 802 ВПО, подали заяви на відшкодування коштів на суму 899,6 тис. гривень. Із цих коштів 586,8 тис. гривень вже виплачені за рахунок благодійних коштів Товариства Червоного Хреста».

У травні за даною програмою 703 громадянина, які прихистили 2 538 ВПО, подали заяви на відшкодування коштів на суму понад 1 млн гривень. Із цих коштів 672,9 тис. гривень вже виплачені за рахунок благодійних коштів Товариства Червоного Хреста.

У червні розпорядженням Кабміну для Сумщини на компенсацію витрат за тимчасове розміщення ВПО виділено ще майже 318 тис. грн, а в липні − понад 350 тис. гривень Робота щодо виплати компенсацій в області триває.