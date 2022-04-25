Маніпуляції рф: військові потужності Заходу вечерпуються Центр протидії дезинформації при РНБО України попереджає: російська пропаганда маніпулює матеріалом The New York Times та розповідає, що США не зможуть продовжувати активно підтримувати Україну.

На основні тієї ж статті кремлівські медіа роблять висновки, що потужності США та Європи у питанні надання Україні озброєння вже закінчуються.

Насправді фахівці, думки яких наведено у The New York Times, наполягають на консолідації зусиль західним суспільством щодо допомоги Україні та пришвидшення темпів надання важкого озброєння нашій країні.

Зокрема, зараз на потреби України працює оборонна промисловість США, а президент Сполучених Штатів Джо Байден домовляється з країнами Близького Сходу, щоб ті надали Україні запаси зброї радянського виробництва.

Заяви медіа рф про нестачу зброї у союзників України - елемент інформаційно-психологічної операції, спрямованої на дестабілізацію ситуації всередині нашої країни.