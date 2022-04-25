Маніпуляції рф: військові потужності Заходу вечерпуються

На основні тієї ж статті кремлівські медіа роблять висновки, що потужності США та Європи у питанні надання Україні озброєння вже закінчуються.
Насправді фахівці, думки яких наведено у The New York Times, наполягають на консолідації зусиль західним суспільством щодо допомоги Україні та пришвидшення темпів надання важкого озброєння нашій країні.
Зокрема, зараз на потреби України працює оборонна промисловість США, а президент Сполучених Штатів Джо Байден домовляється з країнами Близького Сходу, щоб ті надали Україні запаси зброї радянського виробництва.
Заяви медіа рф про нестачу зброї у союзників України - елемент інформаційно-психологічної операції, спрямованої на дестабілізацію ситуації всередині нашої країни.
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