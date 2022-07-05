У Сумах патрульні знову зупинили нетверезого порушника комендантської години
Транспортний засіб Renault, водій якого й порушував комендантську годину, охоронці порядку зупинили на проспекті Михайла Лушпи.
Інспектори виявили у 38-річного водія ознаки сп’яніння. Патрульні запропонували чоловікові пройти огляд на місці зупинки автомобіля, на що він дав свою згоду. Результат оглядку дійсно був позитивним — 2, 00 проміле алкоголю, що в 10 разів перевищувало допустиму норму.
На водія поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП. Від керування чоловіка інспектори відсторонили.
Вишиванка є символом краси, здоров'я і щасливої долі. Її вважають оберегом української нації. Вишита сорочка символізує сімейні цінності – пам'ять роду, вірність і любов. Сьогодні День вишиванки не національне свято, а всесвітнє.