Нова кібератака: небезпечні листи розсилають зі скомпрометованих електронних адрес державних органів України

Листи надходять зі скомпрометованих електронних адрес державних органів України та містять вкладення у вигляді XLS-документу з назвою «Гуманітарна катастрофа України з 24 лютого 2022 року.xls».
Згаданий документ містить макрос, активація якого призведе до запуску файлу «baseupd.exe». Виконання файлу спричинить ураження комп'ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.
Активність асоційовано з діяльністю групи UAC-0056. Із цим же угрупованням пов’язували кібератаку, яка відбулася минулого тижня.
Фахівці CERT-UA вживають заходів зі встановлення обставин компрометації облікових записів електронної пошти, а також блокування серверу управління шкідливою програмою. А з метою посилення захисту наполегливо рекомендують використовувати багатофакторну автентифікацію для електронної пошти.
Деталі – https://cert.gov.ua/article/703548
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