На кордоні Сумщини ударні групи ворога відсутні - прикордонники Державна прикордонна служба України не фіксує формування ударних груп на кордонах з Білоруссю, а також у Брянській і Курській областях РФ.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу.

"На кордонах Сумської та Чернігівської областей формування ударних груп ворога, які б могли здійснити наступ на Україну, не спостерігається".

Однак в прикордонних районах перебувають воєнізовані підрозділи для демонстрації присутності, аби не дозволити ЗСУ перекинути війська на інші напрямки.

Демченко додав, що РФ активно використовує засоби радіоелектронної боротьби та продовжує обстрілювати українські міста. Зокрема, протягом тижня зафіксовано близько 130 обстрілів прикордонних територій.