Видачу продуктових наборів від держави сумчанам поновлять після надходження відповідної допомоги Заступник міського голови Станіслав ПОЛЯКОВ під час апаратної наради при міському голові Олександрові ЛИСЕНКУ доповів про ситуацію з видачею сумчанам продуктових наборів тривалого зберігання, якими забезпечує держава.

Посадовець нагадав, що цю допомогу надають зареєстрованим у Сумській міській територіальній громаді у відповідності до Постанови КМУ № 328 .

Загалом для жителів Сумської МТГ передбачено 130 тисяч наборів. Більша частина – 100 тисяч – має надійти від Полтавської ОВА у вигляді готових наборів, решта – 30 тисяч – як окремі складники, з яких уже в Сумах робитимуть комплекти.

З 10 травня по 1 липня тим, хто зареєстрований у сумській громаді, видали 34814 продуктових наборів (13294 – передані Сумською ОВА від Полтавської ОВА, 21520 – самостійно сформовані).

Допомогу отримали, зокрема, пенсіонери; особи з інвалідністю; безробітні, що зареєстровані в міському центрі зайнятості; ВПО; багатодітні сім’ї; одинокі матері з дітьми; малозабезпечені сім’ї; діти з інвалідністю; надавачі та отримувачі соціальних послуг, що отримують компенсацію; сім’ї опікунів та піклувальників з підопічними дітьми; недієздатні повнолітні; особи, що перебувають на обліку в міському центрі соціальних служб; особи, що не мають права на пенсію; сім’ї патронатних вихователів; сім’ї усиновлювачів з дітьми, сім’ї загиблих захисників України.

Заступник міського голови наголосив на тому, що під час видачі ведеться електронний реєстр отримувачів, що виключає повторне звернення.

Наразі видача наборів призупинена у зв’язку з відсутністю таких чи складників для них.

Для того, аби завершити свою частину роботи, сумчанам необхідно сформувати ще 8480 штук наборів, для чого потрібно, зокрема: крупи – 7 т; цукор – 120 кг; консерви – 17 т; печиво – 5,3 т; згущене молоко – 7,7 т. Ще 86706 наборів мають надійти в готовому вигляді від Полтавської ОВА.

Станіслав Поляков повідомив, що постійно тримає зв’язок із цього питання з департаментом агропромислового розвитку Сумської обласної військової адміністрації. За інформацією, наданою його керівництвом заступнику міського голови, сусіди готові постачати набори, але мають проблему з консервами.