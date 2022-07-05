У Сумах шукають волонтерів для відновлення рекордної вишиванки на Соборній Про це повідомляє Агенція промоції "Суми".

Шукаємо волонтерів для допомоги у відновленні вишиванки на Соборній!

Якщо Ви активні, любите м. Суми та бажаєте долучитися до гарної справи - ця інформація саме для вас!

У травні 2015 року на Соборній в центрі міста з’явилась найбільша в Україні "вишиванка", намальована на тротуарній плитці. Довжина її склала 473 метри 80 сантиметрів. Тоді цей стріт-арт було внесено до Книги рекордів України. За ці роки її уже й не видно, нашу вишиванку, але у силі містян її відновити!

Ми маємо фарбу та потребуємо вашої допомоги. Щоб долучитися до нас – заповніть анкету за посиланням: https://forms.gle/3x3eDS8V5Bu3VvNu9 та чекайте інформації від організаторів.

День та час буде повідомлено учасникам додатково.

Все буде Україна!