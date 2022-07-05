Сумський футзаліст допоміг збірній вийти на ЄВРО

Підопічні Віталія Одегова завершили основний раунд зі 100-% показником перемог.
Молдова (U-19) – Україна (U-19) – 0:5 (0:2)
Голи: Малиновський (14), Ткачук (17), Калашник (25), Сметаненко (31), Британ (36)
Попередження: Британ (40)
Молдова : Артьом Кубань (к) – Богдан Камінскі, Думітру Беженару, Сергіу Красілов, Алексєй Тумурук – Даніел Чірьяк, Думітру Кукош, Валеріу Гургунов, Вячеслав Бештанко – Роман Сирбу – Дорін Урсу.
Україна : Дмитро Дяченко – Ярослав Квасній, Олександр Дичук (к), Андрій Британ, Андрій Ткачук – Давид Калашник – Олександр Сметаненко, Дмитро Скибчик, Максим Малиновський, Сава Лутай – Микола Гуйван, Ростислав Семенченко.
АФУ