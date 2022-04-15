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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:20131

Роменські поліцейські розшукали безвісти зниклого малолітнього хлопця

Учора близько 17 години до працівників Роменського районного відділу поліції від 51-річного жителя Липоводолинщини надійшло повідомлення про те, що його син ще зранку пішов з дому та так і не повернувся.

На розшук безвісти зниклої дитини було зорієнтовано весь особовий склад поліції Роменщини. Відповідне орієнтування з описом зовнішності та фотокарткою хлопчика було розіслано до всіх територіальних підрозділів поліції області. Також до пошуків зниклого долучилися й працівники ДСНС зі службовими собаками та небайдужі жителі Липоводолинщини.   
На щастя малолітнього хлопця знайшли цілим й неушкодженим та вже повернули батькам. Як з'ясувалось, хлопчик спочатку просто катався на велосипеді, а потім заховався в одному з покинутих будинків села. 
Наразі правоохоронці проводять бесіду з батьками та хлопчиком.
Правоохоронці висловлюють вдячність всім небайдужим громадянам, які долучилися до пошуку зниклого.
Право Зниклі діти
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