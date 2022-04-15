Роменські поліцейські розшукали безвісти зниклого малолітнього хлопця

До Охтирського районного відділу поліції за допомогою звернулася 33-річна місцева жителька та повідомила, що її 8-річний син вже як 20...
Учора близько 22 години до поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що її 15-річний син пішов з дому та...
Учора близько 23 години до поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що її син пішов з дому та назад...
Цей бот створено Ювенальною поліцією України для пошуку дітей, які зникли або з якими втрачено зав’язок під час вторгнення рф...
Двоє братів та сусідська дівчинка не повернулись додому після прогулянки. Працівники поліції спільно з місцевими жителями за декілька годин знайшли...