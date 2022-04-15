Роменські поліцейські розшукали безвісти зниклого малолітнього хлопця Учора близько 17 години до працівників Роменського районного відділу поліції від 51-річного жителя Липоводолинщини надійшло повідомлення про те, що його син ще зранку пішов з дому та так і не повернувся.

На розшук безвісти зниклої дитини було зорієнтовано весь особовий склад поліції Роменщини. Відповідне орієнтування з описом зовнішності та фотокарткою хлопчика було розіслано до всіх територіальних підрозділів поліції області. Також до пошуків зниклого долучилися й працівники ДСНС зі службовими собаками та небайдужі жителі Липоводолинщини.

На щастя малолітнього хлопця знайшли цілим й неушкодженим та вже повернули батькам. Як з'ясувалось, хлопчик спочатку просто катався на велосипеді, а потім заховався в одному з покинутих будинків села.

Наразі правоохоронці проводять бесіду з батьками та хлопчиком.

Правоохоронці висловлюють вдячність всім небайдужим громадянам, які долучилися до пошуку зниклого.