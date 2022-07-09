Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 18:0227

У Сумах попрощалися із героєм Максимом Сущенком

Максиму Сущенку було 32 роки, він до останнього свого подиху захищав Україну та український народ.

4 липня в Донецькій області в ході бою з переважаючими силами противника отримав осколкове поранення, несумісні с життям. Максим загинув як справжній воїн, захищаючи свою країну від російських загарбників.

Максим не вперше став до лав Збройних Сил України, щоб захищати свої землі. За участь в антитерористичній операції він отримав державну нагороду України – Відзнаку Президента України.

Наш Герой назавжди лишиться в нашій пам’яті – світлим, щирим, справжнім патріотом.

Поховали Воїна Україна 9 липні на Алеї Слави Баранівського кладовища.

Низький уклін близьким та рідним Максима, ми розділяємо ваше невичерпне горе.

Начальник та колектив Сумського ОТЦК та СП висловлює свої щирі співчуття.

Максиме, ми обов’язково помстимося за тебе!

Ніколи не забудемо!

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Статьи

Мешканці Капустинців на Сумщині виступили проти закриття школи у своєму селі
Сегодня 09:45
Тонкости выбора женского костюма на любой случай
Вчера 12:59
В Україні стартували проєкти для розвитку підприємництва
Вчера 12:16
«Працював і як журналіст, і як волонтер-рятувальник», — спецкор Суспільне Суми в Охтирці
07.07.2022 18:03
«Помстимося за кожне життя!» Гвардієць із Сум розповів про бої за Рубіжне та його околиці
07.07.2022 17:56
Андрій Букін: "Це історична війна за виживання українського етносу"
07.07.2022 09:37
Какие вечерние платья сейчас в моде
06.07.2022 18:23
Мікрогранти на створення або розвиток власної справи
06.07.2022 12:32
Мер Сум розповів про підготовку до опалювального сезону та скорочення штату чиновників міста
05.07.2022 19:55
Подбайте про дрова заздалегідь!
05.07.2022 16:39
Страхование КАСКО: преимущества
04.07.2022 18:35
10 тисяч тонн гуманітарної допомоги для Сумщини
04.07.2022 15:04
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.