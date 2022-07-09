У Сумах попрощалися із героєм Максимом Сущенком Максиму Сущенку було 32 роки, він до останнього свого подиху захищав Україну та український народ.

4 липня в Донецькій області в ході бою з переважаючими силами противника отримав осколкове поранення, несумісні с життям. Максим загинув як справжній воїн, захищаючи свою країну від російських загарбників.

Максим не вперше став до лав Збройних Сил України, щоб захищати свої землі. За участь в антитерористичній операції він отримав державну нагороду України – Відзнаку Президента України.

Наш Герой назавжди лишиться в нашій пам’яті – світлим, щирим, справжнім патріотом.

Поховали Воїна Україна 9 липні на Алеї Слави Баранівського кладовища.

Низький уклін близьким та рідним Максима, ми розділяємо ваше невичерпне горе.

Начальник та колектив Сумського ОТЦК та СП висловлює свої щирі співчуття.

Максиме, ми обов’язково помстимося за тебе!

Ніколи не забудемо!