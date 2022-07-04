Взято під варту підозрюваного в розбещенні малолітньої

Чололовік, перебуваючи в м. Суми у квартирі своєї співмешканки, залишився наодинці з її 4-річною онукою та вчинив з дитиною розпусні дії. Про вказаний факт у поліцію повідомила бабуся дівчинки. У ході слідства інформація підтвердилась.
За скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.