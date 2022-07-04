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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:39210

Взято під варту підозрюваного в розбещенні малолітньої

За клопотанням слідчого та прокурора Окружної прокуратури міста Суми рішенням суду підозрюваному в розбещенні малолітньої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю звільнення під заставу в розмірі 104 тис. грн (ч. 2 ст. 156 КК України).

Чололовік, перебуваючи в м. Суми у квартирі своєї співмешканки, залишився наодинці з її 4-річною онукою та вчинив з дитиною розпусні дії. Про вказаний факт у поліцію повідомила бабуся дівчинки. У ході слідства інформація підтвердилась.
За скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.
Общество Розбещення малолітніх
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