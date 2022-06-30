Україна під обстрілами: ситуація станом на ранок Росіяни продовжують повномасштабне вторгнення на територію України.

Дніпропетровщина

Ніч і ранок супроводжували сирени.

На ранок російські війська знову обстріляли Криворізький район. Удари прийшлися по двох громадах - Апостолівській та Зеленодольській.

У Апостолівській громаді ворог поцілив по селу Новосеменівка. Вибухова хвиля вибила шибки у будинку.

У Зеленодольську вгатили по дачному масиву та парковій зоні. Попередньо, без постраждалих.

Донеччина

За 7 липня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: у Краматорську, Слов'янську, Авдіївці, Сіверську, Покровському та Орлівці. Ще 21 людина отримала поранення.

Луганщина

Аби вийти на адмінмежу Луганщини росіяни артилерією знищують навколишні села. Зі всіх видів важкого озброєння вони не припиняють вогневий вплив по Білогорівці та Золотарівці. Застосовують ствольну та реактивну артилерію. Б’ють по кожній будівлі, яка здається їм можливим укріпленням.