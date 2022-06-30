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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Мер Тростянця звинуватив ОВА у розповсюдженні фейків (відео)

Мер Тростянця Юрій Бова спростував звинувачення заступника голови Сумської ОВА Олега Коваля в тому, що тростянецька громада не звітує про отримання та розподіл гуманітарної допомоги.

Посадовець ОВА зазначав: «Тростянецька громада, в якій статистично до 24 лютого налічувалося 29 тис. жителів, а наразі залишилося десь 25 тис. населення, отримала близько 1800 тонн гуманітарної допомоги. Якщо простою арифметичною дією поділити кількість отриманої гуманітарки на кількість жителів, то маємо, що кожен житель громади, включаючи дітей, в середньому отримає 72 кілограми гуманітарки. Чи справді 72 кілограми гуманітарної допомоги отримав кожен житель громади, ми на жаль, не знаємо».

За його словами, жителі мають запитувати у керівників громад, де їхня гуманітарка. Запитує про це й обласна військова адміністрація. І громади надають звіти щодо доставки гуманітарної допомоги до кожної людини. Виняток − Тростянецька громада.

Голова Тростянецької громади Юрій Бова відреагував на заяву обласного чиновника відеозверненням, де повністю спростував дану інформацію. Окрім того, очільник громади озвучив зустрічні питання, щодо гуманітарної допомоги.

«Я в інтернеті прочитав звинувачення, по іншому їх назвати не можу, де Сумська ОДА вважає, що Тростянецька громада, за їх підрахунками, нібито отримала рекордну кількість гуманітарки - 1800 тонн. Ця інформація не відповідає дійсності, абсолютно. Ця інформація фейк який розповсюдив Олег Коваль заступник голови Сумської ОДА.

У цій інформації кілька фейків. По-перше сама цифра кількості гуманітарної допомоги. По-друге, те що ми не звітуємося до ОДА. Це теж не правда».

Міський голова показав той документ, який міська рада надала у вигляді звіту на область і з якого чиновники якось нарахували суму 1800 тонн. Загалом документ складає близько 400 пунктів у графі отримана допомога в Тростянецьку громаду й 90% цієї допомоги прийшло від благодійників, фондів та різних людей, це та допомога до якої непричетна обласна адміністрація взагалі.

Провівши розрахунки виходить 800 тонн продуктів харчування для Тростянецької громади за чотири місяці з березня по липень.

«Звідки область нарахувала 1800 тонн і навіщо нам приписує неіснуючі 1000 тонн вантажу мені не відомо. Якщо до продуктів порахувати ще й шифер, то цифра дійсно збільшиться, але не на стільки» - сказав міський голова.

«Ще раз повторю, Тростянецька міська рада залучила в громаду близько 800 тонн гуманітарної допомоги, яка почала роздаватися жителям громади ще з березня, роздається по сьогоднішній день і буде роздаватися далі. Про це можна спокійно знайти інформацію на сторінці міської ради. І ось ці фейки, що міська рада не звітується, ігнорує обласну адміністрацію, що міська рада десь поділа кілограми гуманітарки - це неправда. І дуже прикро, що посадова особа в ОДА займається такими неприємними справами" - зазначив Юрій Бова.

Міський голова запросив обласного чиновника в Тростянець якщо він хоче перевірити ті дві стопки списків про видачу гуманітарки в громаді з конкретними прізвищами людей та повідомив, що ці списки робляться саме для того щоб надавати звіти. Для прикладу міжнародний фонд передає нам гуманітарну допомогу ми йому й надаємо звіт як ми її використали.

У кінці свого звернення Юрій Бова задав ряд питань і до керівника гуманітарного напрямку в області: «Я в котре задаю питання, де «президентська гуманітарка» для Тростянецької громади, закуплена за державні кошти? Чому обласна адміністрація забрала і куди поділа 3 вагони допомоги які міжнародний фонд направив напряму на Тростянецьку міську раду? Де подівся вагон гуманітарки, який із Чорткова направили на Тростянець?».

Политика
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