На Роменщині в ДТП травмувалася неповнолітня дівчина У результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася учора близько 17 години у селі Коровинці Роменського району, пасажирка отримала тілесні ушкодження.

Як попередньо встановили співробітники поліції, 24-річний водій автомобіля ВАЗ 21104 не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, де перекинувся. В результаті чого 17-річна пасажирка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікарні.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286-1 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Поліція Сумщини