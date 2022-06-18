На Роменщині в ДТП травмувалася неповнолітня дівчина

Як попередньо встановили співробітники поліції, 24-річний водій автомобіля ВАЗ 21104 не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, де перекинувся. В результаті чого 17-річна пасажирка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікарні.
За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286-1 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
Поліція Сумщини
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