Ніч на Сумщині минула тихо Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Дякуючи Богу і нашим Захисникам ніч на 7 липня і ранок на Сумщині пройшли без обстрілів і бомбардувань.

Хай так і буде!

Бережіть себе і своїх близьких!

Усе буде Україна!