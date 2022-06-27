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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Ніч на Сумщині минула тихо

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Дякуючи Богу і нашим Захисникам ніч на 7 липня і ранок на  Сумщині пройшли без обстрілів і бомбардувань.

Хай так і буде!

Бережіть себе і своїх близьких!

Усе буде Україна!

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