СумДУ зміцнює партнерські зв’язки з Каунаським технологічним університетом 30 червня в онлайн-форматі відбулося підписання угоди про довготермінове співробітництво між Сумським державним університетом та Каунаським технологічним університетом (Литва).

Підписантами виступили очільники закладів: Василь КАРПУША – від СумДУ, та Євгеніус ВАЛАТКА – від КТУ.

Урочистій події передували онлайн-зустрічі між представниками різних кафедр та факультетів двох закладів, на яких було обговорено напрямки подальшої співпраці. Загалом, освітні зв’язки між СумДУ і КТУ тривають вже багато років, але інтенсивного характеру набули у березні 2022 року, на основі контактів між науковцями Аллою Красулею, з боку СумДУ, та Дайнорою Маумевічєне – від КТУ.

«Ми глибоко вдячні Литві і всьому литовському народу за підтримку України у ці складні часи, які переживає наша держава, цінуємо вашу підтримку наших студентів і співробітників. У наших закладів багато спільного: в стратегії, в місії, в напрямках діяльності, тому спектр подальшої співпраці широкий і має великі перспективи», - наголосив ректор СумДУ Василь КАРПУША.

Ректор КТУ Євгеніус ВАЛАТКА теж висловив упевненість в успішній та ефективній спільній роботі, задоволення від зустрічі в онлайн-форматі та сподівання, що невдовзі керівники закладів зможуть зустрітися в Каунасі або Сумах і обговорити питання співпраці в особистому спілкуванні.

Сторони підтвердили наміри поглиблювати взаємодію у сфері перекладу та лінгвістичних студій, реалізовувати спільні освітні і наукові проєкти у галузі машинобудування, права, бізнесу, економіки, менеджменту, хімічних технологій тощо.

До відома. Каунаський технологічний університет – державний заклад вищої освіти Литви – цього року відзначає 100-річний ювілей. Це – технічний університет №1 в країнах Балтії, входить в 4% кращих університетів світу, згідно з QS World University Rankings 2022 (801-1000).

®