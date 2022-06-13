На Роменщині смертельно поранено 7-річного хлопчика Сьогодні вранці до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл Роменського району 7-річний хлопчик отримав поранення з пневматичної зброї. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Як попередньо з'ясували працівники поліції, 49-річний родич дитини в момент перезаряджання пневматичної гвинтівки випадково здійснив постріл та влучив у племінника. Як наслідок, від отриманого поранення хлопчик помер на місці.

Поліцейські затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, вже повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого пп. 2 ч. 2 ст. 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області