На Сумщині на ремонті школи недорахувались 326 тисяч бюджетних коштів За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору Товариства з обмеженою відповідальністю за фактом заволодіння майном у великих розмірах шляхом підробки документів (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, між відділом освіти Сумської районної державної адміністрації та зазначеним Товариством у березні 2020 року укладено договір на капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) опорного закладу Великочернеччинської школи. Достовірно знаючи про реальний обсяг виконаних робіт, директор Товариства вніс недостовірні дані в акти виконаних робіт. На підставі вказаних офіційних документів на рахунок Товариства замовник сплатив близько 1 млн грн. Однак відповідно до висновку судової будівельно–технічної експертизи Товариство не виконало в повному обсязі умови договору, розбіжності між об’ємами та вартістю фактично виконаних робіт становить майже 326 тис. грн.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури. Нагадуємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура