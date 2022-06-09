Повідомлено про підозру двом військовим рф, які мародерили на Сумщині За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури 17 червня 2022 року заочно повідомлено про підозру двом військовослужбовцям російської федерації за фактами порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28/ч. 1 ст. 438 КК України).

У порушення вимог європейських нормативних актів про захист цивільного населення, 2 березня 2022 року військові російської федерації під час окупації Роменського району захопили територію елеватора в с. Біловодське та облаштували навколо місця своєї дислокації блокпости. Окупанти грабували навколишні магазини, викрадали продукцію з фермерських господарств, блокували пересування місцевих мешканців та відбирали в них цінні речі.

Зокрема, у ході слідства вдалось встановити двох військовослужбовців 3 мотострілецької дивізії 20 армії західного військового округу збройних сил російської федерації, які зупинили авто місцевого жителя та, погрожуючи водію зброєю та фізичною розправою, відібрали в нього смартфон. При цьому в подальшому зазначені військові використовували викрадений ґаджет виключно для спілкування зі своїми родичами.

На даний час вирішується питання щодо проведення спеціального досудового розслідування стосовно зазначених осіб, що дозволить у подальшому притягнути їх до кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Пресслужба обласної прокуратури