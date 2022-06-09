Повідомлено про підозру двом військовим рф, які мародерили на Сумщині

У порушення вимог європейських нормативних актів про захист цивільного населення, 2 березня 2022 року військові російської федерації під час окупації Роменського району захопили територію елеватора в с. Біловодське та облаштували навколо місця своєї дислокації блокпости. Окупанти грабували навколишні магазини, викрадали продукцію з фермерських господарств, блокували пересування місцевих мешканців та відбирали в них цінні речі.
Зокрема, у ході слідства вдалось встановити двох військовослужбовців 3 мотострілецької дивізії 20 армії західного військового округу збройних сил російської федерації, які зупинили авто місцевого жителя та, погрожуючи водію зброєю та фізичною розправою, відібрали в нього смартфон. При цьому в подальшому зазначені військові використовували викрадений ґаджет виключно для спілкування зі своїми родичами.
На даний час вирішується питання щодо проведення спеціального досудового розслідування стосовно зазначених осіб, що дозволить у подальшому притягнути їх до кримінальної відповідальності.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.
Пресслужба обласної прокуратури