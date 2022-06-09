За тиждень у Сумах 30 випадків захворювання на COVID-19

Посадовець повідомила про те, що підпорядковані управлінню охорони здоров'я лікувальні заклади продовжували працювати в режимі підвищеної готовності, пацієнтам надавалася вся необхідна амбулаторна та стаціонарна допомога.

Нині в стаціонарах міських лікарень перебувають 1229 пацієнтів, серед яких 123 дитини. Епідемічна ситуація щодо захворюваності на коронавірус не погіршується. Протягом минулого тижня на цю недугу захворіло 29 дорослих і одна дитина (23 дорослих хворих отримують кисневу підтримку, шість осіб знаходяться на ліжках інтенсивної терапії). 9 малюків перебувають у стаціонарі з підозрою на вищезгадану недугу.

Продовжується проведення щеплень всіх бажаючих від коронавірусу.

Усіма підпорядкованими управлінню закладами ведеться підготовка до опалювального сезону.

СМР