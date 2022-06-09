У Сумах вночі підпалили авто Сьогодні о 1 годині ночі у дворі житлового будинку на вулиці СКД обласного центру загорілося авто.

Загоряння помітили мешканці сусіднього будинку. Вони відразу викликали рятувальників та кинулися самотужки гасити пожежу. Завдяки таким діям, ще до приїзду пожежників вдалося приборкати вогонь і запобігти значним пошкодженням авто та перекиданню вогню на машину, що стояла поруч.

Біля мікроавтобусу, що горів було знайдено биту та інші речі, що вказувало на навмисний підпал авто. За три години до пожежі у власника машини, що горіла, був конфлікт з палієм, на якого можуть вказувати знайдені біля авто речі.