В Охтирку прибула комісія ООН для розслідування злочинів росії

У ході зустрічі з Охтирським міським головою Павлом Кузьменком та начальником Охтирського районного відділу поліції Русланом Кладьком, представники комісії цікавилися насамперед кількістю скоєних злочинів: скільки поранених, загиблих, закатованих, а також про доказову базу та хід розслідування по кожній справі. Зокрема, побували на території ДНЗ «Сонечко» – на тому самому місці, де 25 лютого о 13:00 внаслідок обстрілу російськими військами від тяжких поранень померла 7-річна дівчинка..

Представники комісії отримали вичерпну інформацію щодо дій військових рф на території Сумської області й наголосили на подальшій співпраці.

«Наше спільне завдання − знайти винних у злочинах проти мирного населення і притягнути їх до відповідальності», − наголосив голова комісії Ерік МОСЕ.

Довідково: Комісія створена для фіксації порушень прав людини, міжнародного гуманітарного права та інших злочинів, пов’язаних із російською агресією. Представникам Комісії доручено провести відповідно до міжнародних стандартів окреме розслідування порушення міжнародного права у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права в Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях наприкінці лютого та в березні 2022 року. Розслідування представлятимуть Раді ООН з прав людини та доповідатимуть Генеральній Асамблеї ООН на її 77-й сесії.

Охтирська міська рада