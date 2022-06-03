Кого в Охтирці безоплатно забезпечать тимчасовим житлом? Одним із основних питань засідання виконавчого комітету Охтирської міської ради від 10 червня було затвердження Положення про порядок надання тимчасового житла особам, житло яких зруйноване і стало непридатним для проживання внаслідок бойових дій. Термін надання безоплатного житла – 6 місяців.

З цього приводу члени виконавчого комітету Охтирської міської ради заслухали інформацію начальника управління КБ та ЖКГ Сергія БОНДАРЕНКА, оскільки саме в цьому управлінні планується вести облік осіб для надання тимчасового житла. Як зазначив доповідач, внаслідок військової агресії рф потреба в житлових приміщеннях для тимчасового проживання – надзвичайно висока.

«На чому потрібно акцентувати увагу? До нас вже протягом декількох тижнів з цього приводу звертаються люди, - зазначив міський голова Павло КУЗЬМЕНКО. - У міськвиконкомі існує черга на житло, в якій стоїть дві тисячі людей, але оскільки в Україні триває війна, ми хочемо створити облік громадян, які мають право на отримання тимчасового житла у зв’язку з тим, що їхня домівка зруйнована.

Нам підставило плече керівництво СНАУ, яке готове надати поки що 20 кімнат, також вчора ми провели перемовини із керівництвом «Укрнафти», яке також має намір допомогти охтирчанам і надати прихисток в готелі «Нафтовик». Зараз ми будемо готувати офіційні листи, але попередньо керівництво компанії дало свою усну згоду.

Пропоную в цьому напрямку працювати з кожною сім’єю, з кожним постраждалим окремо в індивідуальному порядку», - сказав Павло КУЗЬМЕНКО.

Також виконком прийняв Порядок відшкодування вартості на проживання та спожитих комунальних послуг мешканцям громади, житло яких зруйноване чи стало непридатним для проживання внаслідок бойових дій та яким надано тимчасове житло.

Охтирська міська рада