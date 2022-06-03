На фронті загинув військовий розвідник, який звільняв Сумщину На фронті загинув військовий розвідник 93 омбр, до війни – відомий громадський активіст, Роман Ратушний

З перших днів відсічі російської збройної агресії він захищав Київ, а згодом воював на фронті

В бою під Ізюмом 9 червня загинув голова громадського об’єднання “Захистимо Протасів Яр” та розвідник 93 окремої механізованої бригади “Холодний Яр” Роман Ратушний.

“Ромчик був кращим з нас, відчайдухом, який завжди був першим в будь-якому бою і ніколи не проявляв страху. Так сталося, що в його останньому бою, він був в розвідувальному дозорі і загинув під час виконання бойового завдання”, – повідомили побратими загиблого воїна.

Саме Роман Ратушний є автором добре відомої тези, яку просив памʼятати та поширювати: “Чим більше росіян ми вб’ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям”.

5 липня йому мало виповнитися 25 років.

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України