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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:48177

Майже 5 тисяч безробітніх працевлаштовано від початку року на Сумщині

З початку цього року по сьогодні, незважаючи на воєнний стан, за сприяння служби зайнятості Сумщини роботу отримали майже 5 тис. чоловік.

Найбільше безробітних працевлаштовано у сільському господарстві, державному управлінні, торгівлі та ремонті, переробній промисловості.

Професійне навчання за направленням служби зайнятості області проходили більше 900 безробітних, зокрема, 870 безробітних навчалися в центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Після закінчення профнавчання  82,3% безробітних отримали роботу.

До громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 250 жителів Сумщини, які перебувають на обліку в центрах зайнятості.

Станом на 14 червня 2022 року статус безробітного мали 17,3 тис. мешканців області, що на 8,6% більше проти відповідної дати минулого року.

Середньомісячний розмір допомоги по безробіттю у січні-травні 2022 року склав 4090,9 грн, що на 20,4% більше проти відповідного періоду минулого року.

Кожен безробітний в середньому перебуває на обліку в центрах зайнятості 135 днів, а пошук роботи для нього триває 103 дні.

Сьогодні у базі даних служби зайнятості нараховується 1010 вакансій, які подали роботодавці. Це на 740 менше, ніж на цю дату торік.

Зате зросла «ціна» вакансії. Вона на 1,6 тис. грн вища за минулорічну і зараз складає 9,3 тисячі.

Навантаження на одне вільне робоче місце нині становить 17 чоловік.

За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, ситуація на ринку праці складна, але контрольована. Скажімо, протягом цього року більше 27 тисяч людей отримали різних послуг від служби зайнятості. Тісна співпраця служби з роботодавцями допомагає мешканцям області пережити лихоліття.

Якщо у вас є питання, звертайтеся за телефонами гарячої лінії Сумського обласного центру зайнятості: 093 276 39 66; 096 109 08 37; 067 698 29 58; 095 337 41 10 або в Telegram https://t.me/+Jis40eOnV-JjNjUy

Також усі актуальні пропозиції роботи в телеграм-каналі Робота зараз:Державна служба зайнятості: https://t.me/worknowdcz

Экономика Працевлаштування Робота
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Сумська обласна служба зайнятості: у нас є для вас робота
22.03.2022 13:27

Сумська обласна служба зайнятості: у нас є для вас робота

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