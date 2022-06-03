Меру міста на Сумщині повідомлено про підозру в організації незаконного порубу дерев на 2 млн грн Керівник Сумської обласної прокуратури Олексій Тубелець 14 червня 2022 року підписав повідомлення про підозру міському голові одного з населених пунктів Конотопського району за фактом організації незаконної порубки дерев та зловживання службовим становищем, а також порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків (ч. 3 ст. 27/ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 27/ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 272 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, достовірно знаючи про відсутність дозвільних документів, організував незаконний поруб дерев у захисному лісонасадженні, що перебуває у постійному користуванні Акціонерного товариства «Укрзалізниця». Для цього він віддав наказ підпорядкованим особам здійснити поруб дерев, порушуючи процедуру. На виконання злочинного наказу очільника міста у жовтні 2019 року було зрубано 733 дерева на суму майже 2 млн грн. При цьому під час незаконного порубу дерев працівники не дотримувались вимог чинного законодавства щодо охорони праці.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Конотопського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба обласної прокуратури