На Сумщині поліцейські викрили чергового колаборанта Слідчими Роменського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Роменської окружної прокуратури повідомлено про підозру 68-річному жителю району, який виправдовував вторгнення військ рф на територію України.

До співробітників Роменського районного відділу поліції надійшла інформація про те, що один із жителів району може бути причетний до розповсюдження інформації щодо виправдовування російської агресії на території України. По даному факту правоохоронці провели перевірку та встановили, що 68-річний чоловік виявився проросійсько-налаштованим та підтримував агресивну політику рф.

Так, на початку березня поточного року чоловік, перебуваючи за місцем свого проживання, в момент окупації російськими військовими фарбою намалював на вікнах та вхідних дверях свого помешкання заборонені на території України символи належні російським окупаційним військовим, а саме літери «Z» та «V».

Однак на цьому житель району не зупинився ,та протягом квітня-травня поточного року почав в розмовах серед сусідів повідомляти їм про те, що дії збройних сил рф проти України направлені на звільнення населення, а також стверджував, що рф здійснює «тренування» на території нашої держави.

“Наразі слідчі відкрили відносно чоловіка кримінальне провадження за ч.1 ст. 436-2 “Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників” Кримінального кодексу України та за погодженням Роменської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру. Тепер за скоєне йому може загрожувати максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років”, – коментує Михайло Ільницький, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Роменського районного відділу поліції.

Відділ комунікації поліції Сумської області