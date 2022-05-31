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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:0943

Сумський ЦПТО ДСЗ навчає та перенавчає за актуальними на ринку праці професіями

Сумський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, незважаючи на складний воєнний час, продовжує надавати послуги незайнятим громадянам, сприяючи економічному одужанню та зниженню напруженості на ринку праці області.

На сьогодні у навчальному закладі здобувають освіту за професіями «Оператор котельні» та на курсах цільового призначення за напрямом «Комп’ютерні технології обробки бухгалтерської документації».

У червні на базі Сумського ЦПТО ДСЗ розпочнуть навчання групи з числа незайнятого населення, які перебувають на обліку у службі зайнятості, за такими професіями: електрогазозварник, маникюрник, продавець продовольчих товарів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.

Більш детальну інформацію ви можете отримати у своїх кар’єрних радників.

Якщо Вас зацікавила інформація, звертайтеся до навчальної частини Сумського ЦПТО за телефоном (0542) 61-12-56.

Також консультації з питань пошуку роботи, реєстрації в службі зайнятості, отримання статусу безробітного та порядку призначення і нарахування допомоги по безробіттю ви можете отримати у телеграмі за посиланням: https://t.me/+Jis40eOnV-JjNjUy

Экономика
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