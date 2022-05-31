Сумський ЦПТО ДСЗ навчає та перенавчає за актуальними на ринку праці професіями

На сьогодні у навчальному закладі здобувають освіту за професіями «Оператор котельні» та на курсах цільового призначення за напрямом «Комп’ютерні технології обробки бухгалтерської документації».
У червні на базі Сумського ЦПТО ДСЗ розпочнуть навчання групи з числа незайнятого населення, які перебувають на обліку у службі зайнятості, за такими професіями: електрогазозварник, маникюрник, продавець продовольчих товарів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.
Більш детальну інформацію ви можете отримати у своїх кар’єрних радників.
Якщо Вас зацікавила інформація, звертайтеся до навчальної частини Сумського ЦПТО за телефоном (0542) 61-12-56.
Також консультації з питань пошуку роботи, реєстрації в службі зайнятості, отримання статусу безробітного та порядку призначення і нарахування допомоги по безробіттю ви можете отримати у телеграмі за посиланням: https://t.me/+Jis40eOnV-JjNjUy