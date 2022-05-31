У громади Сумщини прибувають навантажувачі від «U-LEAD з Європою» Вже вісім громад області отримали навантажувачі з пакета «Відновлення» від U-LEAD. Мова йде про Бездрицьку, Боромлянську, Верхньосироватську, Великописарівську, Краснопільську, Тростянецьку, Охтирську, Чернеччинську громади.

За словами керівниці Регіонального офісу «U-LEAD з Європою» у Сумській області Марини Лобової, такі навантажувачі отримують громади, які найбільше постраждали від війни або знаходяться поблизу таких місць.

«Програма U-LEAD продовжує надавати підтримку органам місцевого самоврядування під час воєнного стану. У наших планах доставити на Сумщину ще декілька одиниць такої техніки, яка вже у дорозі», - зазначила Марина Лобова.

Вона також підкреслила, що ці навантажувачі - вже не перший пакет допомоги від U-LEAD громадам області. Попередні пакети передбачали надання іншого необхідного обладнання для громад: генератори, освітлювачі, ланцюгові пили, відрізні машини, необхідні для первинних ремонтних робіт, пов'язаних з наслідками воєнних дій. Загалом вже 15 громад області отримали невідкладну підтримку від Програми.

U-LEAD також планує надати відібраним громадам Сумщини пакет «Прихисток», до складу якого увійдуть: намети, похідні ліжка, каримати, спальні мішки, ковдри, баки для питної води на 1000 літрів, потужні генератори, базові та гігієнічні набори для ВПО.

Громади області діляться враженнями від отримання допомоги на своїх сторінках в мережі Facebook. Зокрема, Охтирська міська громада повідомила: «Отримали обладнання з пакета «Відновлення» від нашого партнера «U-LEAD з Європою» - навантажувач. Залучатимемо у проведенні термінових відновлювальних та очисних робіт у громаді. Дякуємо за дієву співпрацю та активну підтримку!»

Про те, що отриманий навантажувач зможе допомогти у відновленні громади та налагодженню стабільної роботи комунального підприємства, повідомила Краснопільська селищна громада: «Ми отримали трактор-навантажувач фронтальний для потреб КП «Екосервіс». Програма «U-LEAD з Європою», яка в мирний час підтримувала українські громади на шляху децентралізації, тепер надає їм допомогу».

«Техніка, подарована місту від Програми U-LEAD вже працює на відновлення нашої громади», - наголосив і Тростянецькій міський голова Юрій Бова.

Сумська облрада