До Сумського обласного онкологічного диспансеру прибув комп’ютерний томограф Не дивлячись на складнощі через військові дії в Україні та логістику, до Сумського обласного клінічного онкологічного диспансеру все ж таки прибув комп’ютерний томограф «Revolution Maxima» та комплектуючі до нього, вартістю 17 млн грн.

Рік тому розпочалася реконструкція, оновлення та оснащення онкодиспансеру. Першим етапом став демонтаж старих будівель та ремонт наявних корпусів. Другий етап – придбання та встановлення лінійного прискорювача. І зараз третій етап – купівля комп’ютерного томографа. Без нього лікування на лінійному прискорювачі неможливе.

Аби з стіл вагою до тонни та сам томограф вагою майже дві тонни вдалося занести в приміщення, довелося демонтувати стіну. Наразі розпочнеться монтаж КТ. Планується, що перших пацієнтів зможуть обстежити вже в липні.

За словами медиків комп’ютерний томограф не тільки виявляє пухлини, але й дозволяє диференціювати злоякісні новоутворення від доброякісних, а також оцінити стан та особливості первинної пухлини, визначити наявність та поширеність метастазів. На його основі зібрана унікальна система, яка дозволяє точно спланувати проведення лікування на лінійному прискорювачі.

За статистикою, діагноз «онкозахворювання» мають майже 40 тисяч жителів Сумщини, щороку додається 4,5 тисячі нових пацієнтів.

Сумська облрада