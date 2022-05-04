Запевняла односельців, що путін по відношенню до України «зробив все правильно» – жительці Сумщини повідомлено про підозру За процесуального керівництва Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури повідомлено про підозру 25-річній жительці с. Малий Бобрик Сумського району, яка визнає правомірною збройну агресію російської федерації проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, дівчина в присутності односельців виправдовувала дії військовослужбовців російської федерації, а також висловила думку, що президент російської федерації по відношенню до України «зробив все правильно».

За скоєне підозрюваній загрожує до трьох років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюється слідчими відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.