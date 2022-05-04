Запевняла односельців, що путін по відношенню до України «зробив все правильно» – жительці Сумщини повідомлено про підозру

За даними слідства, дівчина в присутності односельців виправдовувала дії військовослужбовців російської федерації, а також висловила думку, що президент російської федерації по відношенню до України «зробив все правильно».
За скоєне підозрюваній загрожує до трьох років позбавлення волі.
Досудове розслідування здійснюється слідчими відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.
Суд арештував рухоме і нерухоме майно родичів народних депутатів ОПЗЖ Віктора Медведчука та Тараса Козака у справі про незаконне заволодіння...
За клопотанням слідчого та прокурора Охтирської окружної прокуратури рішенням суду 9 травня 2022 року 25-річному підозрюваному в державній зраді обрано...
За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури 25-річному жителю с. Боромля Охтирського району Сумської області 6 травня 2022 року повідомлено про...
За пинципової позиції прокуратури та апеляційного суду скасувано заставу
для підозрюваного в державній зраді...