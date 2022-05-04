Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:35948

Запевняла односельців, що путін по відношенню до України «зробив все правильно» – жительці Сумщини повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури повідомлено про підозру 25-річній жительці с. Малий Бобрик Сумського району, яка визнає правомірною збройну агресію російської федерації проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, дівчина в присутності односельців виправдовувала дії військовослужбовців російської федерації, а також висловила думку, що президент російської федерації по відношенню до України «зробив все правильно».

За скоєне підозрюваній загрожує до трьох років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюється слідчими відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Право Державна зрада
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Арештовано майно родичів Віктора Медведчука та Тараса Козака
11.05.2022 14:43

Арештовано майно родичів Віктора Медведчука та Тараса Козака

Суд арештував рухоме і нерухоме майно родичів народних депутатів ОПЗЖ Віктора Медведчука та Тараса Козака у справі про незаконне заволодіння...

Взято під варту підозрюваного у державній зраді
09.05.2022 17:22

Взято під варту підозрюваного у державній зраді

За клопотанням слідчого та прокурора Охтирської окружної прокуратури рішенням суду 9 травня 2022 року 25-річному підозрюваному в державній зраді обрано...

Перейшов на бік ворога та супроводжував колони військової техніки - жителю Сумщини повідомлено про підозру в державній зраді
06.05.2022 12:23

Перейшов на бік ворога та супроводжував колони військової техніки - жителю Сумщини повідомлено про підозру в державній зраді

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури 25-річному жителю с. Боромля Охтирського району Сумської області 6 травня 2022 року повідомлено про...

Голову Середино-Будської ТГ не випустять під заставу
04.05.2022 19:23

Голову Середино-Будської ТГ не випустять під заставу

За пинципової позиції прокуратури та апеляційного суду скасувано заставу

для підозрюваного в державній зраді...

Новости

Сумські проектанти представили дизайн конотопського дитсадка
Сегодня 18:17
У Конотопі заборонили російську музику
Сегодня 18:02
У Шосткинському районі вогнеборці ліквідували загоряння житлового будинку
Сегодня 17:49
У Сумах поліцейські вилучили «закладки»
Сегодня 17:30
Ліки та мікроавтобус: партнери з Мажейкяйського району продовжують підтримувати сумчан
Сегодня 17:18
У ранковій ДТП в Сумах 4 потерпілих
Сегодня 17:04
На Сумщині держслужбовець розтратив понад 40 тисяч гривень бюджетних коштів
Сегодня 16:53
Запевняла односельців, що путін по відношенню до України «зробив все правильно» – жительці Сумщини повідомлено про підозру
Сегодня 16:35
На війні з рашистами загинули два глухівчанина
Сегодня 16:14
Чергового нетверезого водія виявили патрульні у Сумах (відео)
Сегодня 16:00
На Охтирщині зупинили авто з нелегальною деревиною
Сегодня 15:45
Рашисти продовжують обстріли Сумщини
Сегодня 15:26
view counter

Статьи

Що робити, якщо у лікарні відмовляють у безоплатних послугах чи ліках
Сегодня 10:37
Новації оренди комунального майна у період воєнного стану у Сумах
Вчера 12:15
Управління з питань праці роз’яснює: поєднання роботи та волонтерської діяльності
01.06.2022 16:11
Герой України комбриг Кащенко про особливості війни та завдання командирів
01.06.2022 14:20
До уваги жителів Сумщини: як ловити рибу з човна і не порушувати закон
01.06.2022 13:28
ОН Клінік Суми працює!
01.06.2022 09:53
"У кожного свій фронт". Історія партизана з Сумщини
31.05.2022 16:08
Клініка Святого Пантелеймона опановує нові напрямки
31.05.2022 12:21
Внаслідок обстрілу росіянами Писарівки Сумського району постраждало 14 будинків
31.05.2022 11:19
Лісівники області підбивають підсумки весняних робіт
31.05.2022 10:11
«Культура» окупанта: як лісівники Сумщини зіткунулись із «руським миром»
30.05.2022 17:58
Кадетський корпус у Сумах: вивозять навіть батареї та унітази!
30.05.2022 10:40
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 16.00
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
12.30; 17.10
Таємниця будинку іграшок (Ґері Ван, 2017)
Таємниця будинку іграшок (Ґері Ван, 2017)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.50
Канни 2021-Special Edition (18+)
Канни 2021-Special Edition (18+)
Кино Планета Кіно
18.35
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Кино Планета Кіно
11.30; 13.45; 15.45; 18.00
Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора (Девід Єйтс, 2022)
Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора (Девід Єйтс, 2022)
Кино Планета Кіно
14.15; 17.45
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Кино Планета Кіно
14.00

Фото

53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.