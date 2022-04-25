У Шосткинському районі вогнеборці ліквідували загоряння житлового будинку 2 червня о 06:57, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку по вул. Нова, в с. Кренидівка, що на Шосткинщині Про пожежу повідомив сусід, який побачив дим та полум’я з – під покрівлі будівлі.

На місце події було направлено черговий караул 36 – го державного пожежно – рятувального посту.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено покрівлю на площі до 60 кв. м та стіни на площі до 46 кв. м, утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту будинку. Для безперебійної подачі води на гасіння пожежну автоцистерну довелось до заправляти від природної водойми, яка була розташована на відстані 500 метрів від осередку горіння.

О 08:10 загоряння локалізували, а о 10:35 – витративши на гасіння майже 14 тонн води, повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 3 чоловіки особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області