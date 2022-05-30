На Сумщині держслужбовець розтратив понад 40 тисяч гривень бюджетних коштів Слідчі відділення поліції № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського районного управління поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, встановили факт розтрати понад 40 000 гривень бюджетних коштів виділених на реконструкцію вбиралень у загальноосвітній школі.

Слідчі поліції встановили, що в кінці 2019 року керівник одного з відділів Середино-Будської районної державної адміністрації уклав договір з будівельною організацією на проведення реконструкції приміщень під внутрішні туалети з влаштуванням інженерних мереж у одному з навчально-виховних комплексів. Роботи розпочалися згідно договору. Проте пізніше стало зрозуміло, що підрядники не в змозі завершити роботи у визначені договором строки у повному обсязі, а в разі невикористання бюджетних коштів, виділених на даний об’єкт, кошти мають бути повернуті до бюджету, що під час розрахунку на наступні бюджетні періоди стане підставою для зменшення розміру відповідних асигнувань.

Добре розуміючи цей факт, у посадовця виник злочинний умисел, направлений на розтрату шляхом зловживання своїм службовим становищем частини грошових коштів, виділених на проведення реконструкції приміщень під внутрішні туалети з влаштуванням інженерних мереж у навчально-виховному комплексі. Тож він підписав акт приймання виконаних робіт, в якому, завідомо для нього, була внесена неправдива інформація про об’єми та вартість фактично виконаних робіт.

В подальшому будівельній організації з бюджету було безпідставно перераховано 44 347 гривень у зв’язку з завищенням вартості об’ємів виконаних робіт.

Наразі слідчі поліції вже повідомили посадовцю про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 1 ст. 366 «Службове підроблення» та ч. 2 ст. 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Сумської області