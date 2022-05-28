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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 11:29204

Маленьких сумчан запрошують на 9-й Чілдрен Кінофест

У 2022 році для безпечності та гнучкості перегляду фестиваль проходитиме в онлайн-форматі з 3 до 12 червня.

Переглянути фільми можна буде на сайті online.childrenkinofest.com на території України, а також Польщі, яка прийняла найбільше тимчасово переміщених українців. Переможця фестивалю визначать глядацьким голосуванням

«Воєнні обмеження не дають змоги провести фестиваль так, як ми звикли – у понад 20 містах України, з повними залами на тисячі та сотні маленьких глядачів. Але це не тільки виклики, а й неймовірні можливості – Совеня Чарлі та Чілдрен Кінофест цього року можуть завітати у кожен український дім», – коментують перенесення фестивалю в онлайн-формат організатори.

Як зареєструватися на перегляди, дивіться за посиланням.

До конкурсної програми фестивалю увійдуть фільми для аудиторії віком від 4 років, відібрані командою Чілдрен Кінофесту на найбільших європейських кінооглядах для дітей та підлітків. Поза конкурсом юні глядачі продовжать знайомитися з історією кінематографа: у попередні роки ця секція представила ретроспективи першовідкривачів зі світу кіно – Чарлі Чапліна, Бастера Кітона, Лотти Райнігер, Жоржа Мельєса та братів Люм’єр.

Відкриється Чідрен Кінофест французькою анімацією «Принцеса драконів». Головна героїня — дівчинка, яка зростала у родині драконів. Коли вона опиняється у світі людей, він видається їй абсолютно новим та незвичним. Фільм-відкриття буде доступний для перегляду упродовж перших трьох днів фестивалю – з 3 до 5 червня.

Україну в конкурсній програмі Чілдрен Кінофесту представляє пригодницьке фентезі «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке». Знятий за мотивами казки Сашка Лірника, фільм змальовує пригоди козака, який намагається вибратися з пекла. Картина відзначена Призом глядацьких симпатій Національної премії «Золота Дзиґа», а сценарій – Премією імені Лесі Українки.

Із дитячого конкурсу Берлінале до програми Чілдрен Кінофесту потрапила ще одна стрічка в жанрі фентезі − «Неллі Рапп − мисливиця на монстрів» (Швеція). Картина занурить юних глядачів і глядачок у захопливі пригоди головної героїні в маєтку, повному чудовиськ.

Про подорож у часі й порятунок світу від екологічної катастрофи розповість фантастичний фільм «Місія Нови». На найбільшому міжнародному кінофестивалі для дітей Cinekid (Нідерланди) ця стрічка стала справжнім гітом, здобувши перемогу в чотирьох номінаціях.

Головний герой аргентинської драми «Дельфін» − хлопчик, який допомагає своєму батькові зводити кінці з кінцями. Водночас, він долає перешкоди на шляху до своєї мрії − потрапити в дитячий оркестр.

Також у програму увійшли комедії: австрійсько-німецька стрічка «Францові історії» та «Мій тато − сосиска» спільного виробництва Бельгії, Нідерландів і Німеччини.

Поза конкурсом юні глядачі та глядачки ознайомляться з класикою анімації − Чілдрен Кінофест покаже спеціальну добірку епізодів «Крота» до 65-річчя знаменитого чеського мультсеріалу.

За традицією на фестивалі продемонструють і минулорічного переможця − пригодницьку стрічку «Полі» спільного виробництва Франції та Бельгії. Картина розповідає про пригоди двох друзів − дівчинки та поні, якого вона звільняє від життя в неволі.

Вшосте в межах Чілдрен Кінофесту відбудеться Конкурс короткометражних фільмів, знятих дітьми: https://childrenkinofest.com/ua/contest/kids-contest.htm.

За традицією, переможців визначать журі українських кінематографістів – акторка театру та кіно Оксана Черкашина, режисер і сценарист Антоніо Лукіч, режисерка та сценаристка Катерина Горностай: https://childrenkinofest.com/ua/contest/zhuri-2022.htm. Список фіналістів −  тут.

Почесний Посол фестивалю у 2022 році – акторка театру і кіно, заслужена актриса України, культурна діячка – Ірма Вітовська: https://childrenkinofest.com/ua/about/ambassador.

 
 
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