Голи забивали:
33' Андрій Ярмоленко – 0:1.
49' Роман Яремчук – 0:2.
79' Каллум Макгрегор – 1:2.
90+5' Артем Довбик – 1:3.
5 червня Україна зіграє проти Вельса у Кардіффі. Переможець плоїде в Ватар на чемпіонат світу.
"Мало суметь уйти — сумей, уйдя, не вернуться" (Публий Овидий Назон, римский поэт, 43 - 17 до н.э.)
Вишиванка є символом краси, здоров'я і щасливої долі. Її вважають оберегом української нації. Вишита сорочка символізує сімейні цінності – пам'ять роду, вірність і любов. Сьогодні День вишиванки не національне свято, а всесвітнє.
Ці вистави вже гідно оцінили сумські шанувальники сцени та гості міста. Щепкинці завжди були і залишаються на вістрі часу.
Автор фото – главный архитектор Сумщины Владимир Быков.
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