Сумські легкоатлети відзначились на Хмельниччині Сумчани відзначились на відкритому чемпіонаті Хмельницької області з легкої атлетики серед дорослих. Як повідомив тренер сумської команди Олександр Маслюк, сумчани у Хмельницькому п’ять "золотих" медалей.

Нікіта Маслюк посів перші місця у стрибках у довжину (з результатом 6.92 метрів), у бігові на 100 (10.9 секунди) та 200 (21.9 секунди, кращий персональний час) метрів, пише Суспільне.

Лариса Голубовська, яка бігає 100 метрів з бар’єрами, "гладку" стометрівку пробігла з кращим часом змагань (12.7 секунди).

400 метрів з першим часом (50,9 секунди) пробіг Данила Гузь. Він спеціалізується на 400 метрах з бар’єрами.

Участь у чемпіонаті взяли легкоатлети з Хмельницької, Тернопільської, Дніпропетровської, Київської та Сумської областей.