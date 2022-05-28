На передовій загинула уродженка Лебединської громади У війні з російським агресором загинула уродженка Лебединської громади, випускниця Лебединського фахового медичного коледжу імені професора М.І. Ситенка Євгенія СЕМЕНЕНКО.

Співчуття рідним та близьким бойового медика висловлює виконавчий комітет Лебединської міської ради. Не вистачає слів, щоб передати смуток та біль, який чорним крилом торкнувся не лише сім’ї, а й інших людей, які особисто знали Євгенію.

Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати, коли трагічно обривається життя рідної людини, проте світлі спогади про неї завжди будуть сильнішими за смерть…

Нехай світла пам'ять про Євгенію назавжди залишиться в серцях близьких та знайомих, а Всевишній дарує їй вічне життя та спокій.

Герої не вмирають! Вічна пам'ять!

Лебединська міська рада