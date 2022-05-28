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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Вчера 22:201685

На росії знову придумали «очередную бесчеловечную провокацию» на Сумщині

Як повідомляє міноборони рф, «по достоверной оперативной информации, полученной в результате перехвата радиопереговоров, в городе Шостка Сумской области киевским режимом планируется осуществить очередную бесчеловечную провокацию».

«В ближайшее время в Шостку ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города.

Этими действиями украинские неонацисты рассчитывают спровоцировать Вооруженные Силы России на ответный огонь, после чего обвинить их в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении украинского мирного населения.

 При проведении данной провокации по указанию киевских властей планируется задействовать украинских и зарубежных журналистов для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей города русскими», которые будут широко распространены западными информационными агентствами», - йдеться в повідомленні.

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