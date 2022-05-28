КП «Міськводоканал» ліквідував низку поривів

Так, працівники каналізаційного господарства усунули порив на напірному колекторі діаметром 250 мм по вулиці Гамалія. Через цей колектор від п’ятої каналізаційно-насосної станції до очисних споруд перекачуються стічні води, які надходять із вулиць Герасима Кондратьєва, Гамалія, 20 років Перемоги, а також від КНП «Центральна міська клінічна лікарня» та СНАУ.

Також оперативно ліквідували аварію на водоводі діаметром 500 мм на території Тополянського водозабору та усунули порив водопроводу діаметром 150 мм на території Ново-Оболонського водозабору.

Аварійні роботи вдалося виконати без зупинки водозаборів та відключення води мешканцям.

СМР