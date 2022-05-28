Шосткинці провели в останню путь двох героїв

Про це у фейсбуці написав мер Шостки Микола Нога:

"СТАНІСЛАВ ВЕДМІДЬ народився 28 грудня 1967 року в с. Онішки Полтавської області. Після закінчення школи вступив до лав армії, а потім – до Золотоноського сільськогосподарського технікуму і згодом отримав спеціалізацію ветеринарного фельдшера. Зі слів родичів, з юності хлопець захоплювався військовою справою, отож не дивно, що Станіслав стає морським піхотинцем. У 2015 році наш земляк вирушив на захист України у складі батальйону «Донбас» і був командиром роти. Для родичів та друзів чоловік був беззаперечним прикладом – всі випробування Батьківщини він сприймав як особисті виклики. Захищав рідну землю до останнього подиху. Станіслав Олександрович був добрим і люблячим чоловіком, веселим і мудрим батьком та дідусем, безстрашним і самовідданим воїном. У вільний час обожнював рибалити та грати у футбол (за що отримав від бойових побратимів позивний «Спартак»). Після закінчення війни Станіслав мріяв вийти на пенсію, купити автомобіль і рибацький човен… На жаль, мрія здійснилася наполовину. Купити встиг, але клята війна забрала життя. «Ти будеш назавжди у наших серцях. Любимо, пам’ятаємо, сумуємо», - такими словами проводжали в останню путь воронізького Героя родичі та друзі…