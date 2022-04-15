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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:55458

В Охтирці поліцейські оперативно розшукали малолітнього хлопчика

До Охтирського районного відділу поліції за допомогою звернулася 33-річна місцева жителька та повідомила, що її 8-річний син вже як 20 хвилин тому мав приїхати додому з дитячого майданчика, але так і не повернувся.

До Охтирського районного відділу поліції за допомогою звернулася 33-річна місцева жителька та повідомила, що її 8-річний син вже як 20 хвилин тому мав приїхати додому з дитячого майданчика, але так і не повернувся.

На пошуки дитини одразу була направлена слідчо-оперативна група, автомобільний патруль та патрулі, що знаходилися в районі перебування малолітнього хлопчика. Орієнтування з описом зовнішності та фотокарткою були негайно розіслані до інших територіальних підрозділів поліції.

Меньше ніж за годину робота поліцейських мала успіх та його було знайдено і повернуто додому. Правоохоронці встановили, що перед тим як повернутися додому, він вирішив заїхати ще до своїх родичів, але забув про це попередити матір. Відносно дитини протиправні дії не вчинялися.

Право Зниклі діти
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