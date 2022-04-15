В Охтирці поліцейські оперативно розшукали малолітнього хлопчика До Охтирського районного відділу поліції за допомогою звернулася 33-річна місцева жителька та повідомила, що її 8-річний син вже як 20 хвилин тому мав приїхати додому з дитячого майданчика, але так і не повернувся.

До Охтирського районного відділу поліції за допомогою звернулася 33-річна місцева жителька та повідомила, що її 8-річний син вже як 20 хвилин тому мав приїхати додому з дитячого майданчика, але так і не повернувся.

На пошуки дитини одразу була направлена слідчо-оперативна група, автомобільний патруль та патрулі, що знаходилися в районі перебування малолітнього хлопчика. Орієнтування з описом зовнішності та фотокарткою були негайно розіслані до інших територіальних підрозділів поліції.

Меньше ніж за годину робота поліцейських мала успіх та його було знайдено і повернуто додому. Правоохоронці встановили, що перед тим як повернутися додому, він вирішив заїхати ще до своїх родичів, але забув про це попередити матір. Відносно дитини протиправні дії не вчинялися.