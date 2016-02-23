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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:471

Блогеру-мільйоннику з Сум, який виправдовує збройну агресію рф та вважає себе головним спікером війни, повідомлено підозру

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури 19 травня 2022 року повідомлено про підозру блогеру-мільйоннику в поширенні інформації, яка містить виправдовування збройної агресії російської федерації проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури 19 травня 2022 року повідомлено про підозру блогеру-мільйоннику в поширенні інформації, яка містить виправдовування збройної агресії російської федерації проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України). Мова йде про Юрія Подоляку.
За даними слідства, 47-річний чоловік народився та тривалий час проживав у м. Суми, однак з 2014 року виїхав у російську федерацію та на даний час здійснює поширення інформації з території держави-агресора. У своїх дописах, які він оприлюднює в соціальних мережах та має мільйонну аудиторію в росії, блогер називає себе головним спікером війни та, за його словами, допомагає росіянам «мобилизоваться и держать информационный удар». Виправдовуючи поразки військових рф, блогер розповідає підписникам, що українські військовослужбовці «прикрывшись мирным населением, осуществляют военные переброски», а гуманітарна катастрофа в окупованих росією містах «вызванная в первую очередь действиями со стороны Киева. И пока российские войска не разгромят вооруженные силы Украины, к сожалению, так всё и будет».
Оскільки блогер відсутній в Україні, повідомлення про підозру здійснене у відповідності з вимогами КПК України. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Пресслужба обласної прокуратури

Право Блогер Колобарант Юрій Подоляка
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